NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Mark Fielding nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einige geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Industriekonzern vor. Dabei ging es um Zinskosten, Minderheiten und die Siemens-Energy-Beteiligung. Das Ergebnis je Siemens-Aktie verringerte er daher für 2022 leicht und hob es für 2024 leicht an./ck/he;