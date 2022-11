NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalsergebnisse und einen positiven Ausblick vorgelegt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch ein Treffen mit dem Management habe das Vertrauen in die Konzernaussichten bestätigt - untermauert von der starken Auftragslage./ag/mis;