NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Analyst Mark Fielding sieht am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht Potenzial für die Marktschätzungen angesichts des starken Quartals und Ausblicks der Münchner./ag/bek;