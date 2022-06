NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit Blick auf eine Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit der Übernahme von Brightly Software setze Siemens vor allem auf Software-Anwendungen über das Internet (SaaS), schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Deal dürfte sich unmittelbar wohl kaum auf Siemens auswirken und erscheine ihm eher als längerfristig angelegtes Projekt./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:55 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.