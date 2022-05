ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das niedrigere Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den gesunkenen Bewertungen der Beteiligungen an Siemens Healthineers und Siemens Energy, aber auch der Branche insgesamt. Der aktuelle zyklische und risikogetriebene Ausverkauf habe eine Gelegenheit geschaffen zum Einstieg in ein global führendes Hard- und Softwareunternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.