NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 150 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe sich in den letzten 15 Jahren verschlankt, aber all die Veränderungen hätten es erschwert, die vergangenen Leistungen nachzuvollziehen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Performance des "neuen" Siemens bis ins Jahr 2006 zurück detailliert analysiert und festgestellt, dass das Wachstum und die Margenentwicklung über den gesamten Zyklus hinweg über denen des Sektors lagen und dass Siemens auch in Abschwungphasen eines der widerstandsfähigsten Unternehmen ist./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 20:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 00:40 / EST



