NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Obwohl sich die Aktien des Industriekonzerns in den letzten Wochen bereits deutlich erholt hätten, bleibe er gelassen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müssten die Markterwartungen für den Rest des Geschäftsjahres eventuell nach unten korrigiert werden./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 10:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 11:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.