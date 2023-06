NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Analyst Nicholas Green beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Hinweisen, dass sich das enttäuschende China-Geschäft im dritten Quartal bremsend auf den Bereich Digital Industries (DI) auswirken könnte. Dann werde wohl ein außerordentlich starkes Schlussquartal notwendig, um das untere Ende der diesjährigen Zielspanne zu erreichen. Es wäre eine herbe Enttäuschung, sollte die jüngst erst erhöhte Zielspanne letztlich verfehlt werden. Doch generell wachse die DI-Sparte weiter extrem schnell. /tih/ag;