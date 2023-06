NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Die europäischen Hersteller langfristiger Investitionsgüter böten eine Vielzahl von Vorteilen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Viele Unternehmen des Sektors verfügten über hohe Qualität und zuverlässiges Wachstum./mf/ajx;