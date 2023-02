NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens nach den jüngst vorgelegten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 132 auf 145 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er sei zwar zunehmend positiver für die Aktie des Technologieunternehmens gestimmt, die Bewertung sei allerdings vergleichsweise hoch, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Siemens die "Konglomerats-DNA" nicht ausreichend verändert, um die Anleger für die Option einer Aufspaltung zu begeistern./ck/mis;