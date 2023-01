NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens in einem Ausblick auf 2023 von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 132 Euro angehoben. Eine Normalisierung der Ergebnisse nach der Corona-Pandemie sei bei den meisten Kapitalgüterherstellern eine Tatsache und weniger eine Ansichtssache, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Sektorstudie. Die zahlreichen konjunkturellen Widrigkeiten des vergangenen Jahres und auch die Aussicht auf mehrere Quartale mit schwachen Auftragseingängen dürften in den Kursen eingepreist sein./bek/ck;