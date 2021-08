HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach höheren Jahreszielen des Industriekonzerns von 165 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Seit der Neuaufstellung des Konzerns und insbesondere der Abspaltung von Siemens Energy startet Siemens agil und schlagkräftig durch", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 11:24 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





