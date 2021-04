Siemens kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens angesichts der digital abgehaltenen Hannover Messe von 171 auf 172 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Messeauftritt des Industriekonzerns habe sich auf die Digitalisierung der Industrie fokussiert, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der "Digitale Zwilling" ermögliche Simulationen zur Entscheidungsfindung in Echtzeit und ebne den Weg für eine selbstoptimierende "Fabrik der Zukunft"./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 10:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 11:56 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.