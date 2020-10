NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 45 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte weiterhin Gegenwind durch die Corona-Pandemie gespürt haben, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könnte sich die Krise im aktuell laufenden Geschäftsjahr auch als Auslöser für weltweit höhere Investitionen in die Medizinbranche erweisen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 14:38 / ET



