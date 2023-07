NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70,80 Euro belassen. Die Markterwartungen an das dritte Geschäftsquartal erschienen in Ordnung, schrieb Analyst David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Vergleich vor dem Bericht am 2. August. Der Fokus dürfte klar auf die Auftragslage gerichtet sein./ag/gl;