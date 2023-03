NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,20 Euro belassen. Die Investor-Relations-Abteilung des Medizintechnikkonzerns habe auf robuste Nachfragetrends verwiesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/ag;