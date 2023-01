NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers anlässlich der "Healthcare Conference 2023" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62,10 Euro belassen. Das Management des Medizintechnikkonzerns habe den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Auftragslage gut ablesbar und die Nachfrage robust./edh/ck;