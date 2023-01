LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers in einem Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2022/23 von 64 auf 63 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur erwarteten Vorlage der Zahlen am 2. Februar mit einem schwächeren Jahresstart des Medizintechnikkonzerns. Die Probleme in den Lieferketten dürften belastet haben und auch die Lockdowns in China. Zudem verwies er auf die Kosten für den Ausbau und die Modernisierung der Labordiagnostiksparte./ck/tih;