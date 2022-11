NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63,10 Euro belassen. Der Medizintechniker habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Jahresausblick decke sich mit den Erwartungen in Bezug auf den Umsatz, liege aber beim Gewinn je Aktie einschließlich Sondereffekten darunter. Der Experte rechnet zunächst mit einer negativen Kursreaktion, die sich aber bald wieder umkehren dürfte./ajx/gl;