NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69,40 Euro belassen. Analyst David Adlington passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Erwartungen wegen der Lockdown-Maßnahmen in China an - mit Auswirkungen sowohl auf der Lieferanten- als auch Nachfrageseite. Der Effekt werde teilweise ausgeglichen durch Währungseffekte. Im Kurs der Aktie sollten diese Faktoren aber schon berücksichtigt sein./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 19:14 / BST



