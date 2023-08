NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen des Medizintechnikkonzerns zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60,50 Euro belassen. Die Profitabilität im Bereich Bildgebung habe zwar enttäuscht, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Segment Advanced Therapies aber habe sich stark entwickelt./la/gl;