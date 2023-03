NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 58 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen der wieder aufgenommenen Beobachtung der europäischen Medizintechnikbranche nannte Analystin Lisa Bedell Clive Smith & Nephew als ihren bevorzugten Titel. Siemens Healthineers sei ein Anbieter hochwertiger Geräte, der von etlichen der wichtigsten Branchentrends weltweit profitiere, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand, Preiserhöhungen und ein beeindruckendes Kostenmanagement sollten zu einem starken Gewinnwachstum führen./gl/mis;