ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analystin Thando Skosana verwies in einer ersten Reaktion am Mittwoch auf die positive Entwicklung im abgelaufenen Quartal. Sie merkte zugleich aber auch an, dass die hochgesetzten Ziele des Medizintechnikkonzerns größtenteils im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Zugleich sei aber auch ein verbesserter Ausblick für die Bildgebungssparte (Imaging) hilfreich gewesen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 06:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.