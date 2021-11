ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers angesichts neuer Mittelfristziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Was die Sparten betrifft, seien die Ziele für das Bildgebungsgeschäft und die Tochter Varian positive Überraschungen, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Diagnostik und den Bereich Advance Therapy seien sie aber im Erwartungsrahmen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 08:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 08:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.