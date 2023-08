NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Enttäuschende Resultate beim Krebsspezialisten Varian und ein schwacher Auftragseingang überschatteten die starke Entwicklung im Bereich Bildgebung und das ordentliche Abschneiden in der Diagnostik./ag/la;