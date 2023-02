NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Herstellers von Medizintechnik sei im ersten Geschäftsquartal um starke 16 Prozent gestiegen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier habe vor allem die hinzugekaufte Varian gut abgeschnitten./bek/ajx;