FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 59,50 auf 65,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der erste Kapitalmarkttag seit dem Börsengang habe die dominierende Marktstellung, die technologische Führungsrolle und klassenbeste operative Renditen unterstrichen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber absolut und relativ hoch bewertet./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



