LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Umfrage unter orthopädischen Chirurgen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Rückstand bei orthopädischen chirurgischen Behandlungen sei international mit durchschnittlich 11 Monaten beachtlich, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Europa und dort vor allem Großbritannien sei er noch deutlich höher als in den USA. Es herrsche Optimismus mit Blick auf das vierte Quartal./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.