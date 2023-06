Siemens Healthineers 51.57 CHF -7.95% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers nach einer Branchenkonferenz in Rom auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das neue System Atellica CI 1900 des Meizintechnikunternehmens für Labore mit geringem bis mittlerem Probenvolumen habe im Wettbewerb mit der Konkurrenz etliche Vorteile, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er bleibe für dessen kommerzielle Zugkraft aber vorsichtig, bevor es das Anwendungsspektrum des originalen Atellica-Systems erreiche./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 16:47 / GMT





