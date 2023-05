ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals seien ganz in Ordnung gewesen, die Schwäche im Diagnostik-Bereich halte aber an, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./ag/mis;