HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Healthineers vor den am 3. August erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Odysseas Manesiotis hält die Sorgen am Markt über Gegenwind aus China für unbegründet, wie er in einem am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Schließlich bedeuteten die Lieferkettenprobleme keinen Nachfrageverlust, und zudem sollten die Schwierigkeiten nur von kurzer Dauer sein. Trotz womöglich schwächerer Quartalszahlen sieht der Experte die Jahresprognose 2021/22 des Medizintechnikkonzerns daher nicht gefährdet./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 05:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.