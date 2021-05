NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa angesichts von Spekulationen über ein Delisting des Windkraft-Spezialisten durch den Mutterkonzern Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Er habe schon länger argumentiert, die gegenwärtige Struktur von Siemens Energy sei nicht optimal und Siemens Gamesa zugleich ein attraktiver Vermögensteil, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Spekulationen dürften den Gamesa-Aktien nach dem jüngsten Ausverkauf bei Erneuerbare-Energien-Werten helfen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 08:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2021 / 08:32 / BST



