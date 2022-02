NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Gamesa angesichts eines angekündigten Chefwechsels und finalen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Austausch von Konzernlenker Andreas Nauen durch den Siemens-Energy-Manager Jochen Eickholt sei vielleicht eine Vorstufe für ein Angebot an die Minderheitsaktionäre, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein neuer Chef mit Erfahrung einer Neuausrichtung sei ein Hoffnungsschimmer am Ende eines langen dunklen Tunnels./tih/ajx



