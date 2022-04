FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 21 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die weiteren Belastungen für den Windkraftkonzern, unter anderem durch Lieferkettenprobleme. Allerdings habe sich nun wohl auch die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme durch Siemens Energy in den kommenden Monaten verbessert./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 06:45 / CET



