ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einem Medienbericht über möglichen Änderungen in der Eigentümerstruktur auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Sollte Siemens tatsächlich die Gamesa-Minderheitsanteile von Iberdrola übernehmen wie kolportiert, stiege die Beteiligung des Industriekonzerns am Windkraftanlagen-Herstelller auf rund 67 Prozent, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



