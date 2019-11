ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 15 auf 14,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine These für den Hersteller von Windkraftanlagen mit kurzfristigen Problemen aber langfristiger Attraktivität sei intakt, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen-Zielspanne für 2020 sei enttäuschend, langfristig bestünden hier aber Steigerungspotenziale aus eigener Kraft. Für 2020 und 2021 kürzte er jedoch seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit)./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.