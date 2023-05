NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 15 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Energietechnik-Konzerns bessere sich, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sind die Aktien in den vergangenen sechs Monate aber zu gut gelaufen, sodass sich Gewinnmitnahmen anbieten. Die Rally sei nur zum Teil von Substanz./tih/mis;