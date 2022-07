NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Berichtssaison für das zweite Quartal dürfte klar verdeutlichen, dass weitere Ergebnissenkungen in die Aktien der Kapitalgüterbranche eingepreist werden müssen, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele für 2022 dürften zwar wegen des hohen Auftragsbestandes beibehalten werden, aber für 2023 und 2024 seien die Konsensschätzungen zu hoch. Bei Siemens Energy verschlechtere sich die Bilanz und der Experte sieht die Gefahr einer potenziellen Verwässerung des Aktienkapitals./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 05:00 / UTC



