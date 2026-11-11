Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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5.32 %
11.11.2026
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12.11.2026 06:54:04
Siemens Energy Overweight
Siemens Energy
122.00 CHF 11.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
126.50 €
|
Abst. Kursziel*:
97.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
131.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.77%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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