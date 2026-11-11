Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9223 -0.2%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’958 -0.7%  Bitcoin 61’176 -0.6%  Dollar 0.8325 -0.1%  Öl 93.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktie im Blick: Montana Aerospace wächst nach neun Monaten bei Umsatz und Gewinn
DocMorris-Aktie im Fokus: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Talanx-Aktie im Fokus: Versicherer erwartet für 2026 noch mehr Gewinn und peilt für 2027 Milliardenziel an
BaFin bestraft Deutsche Bank wegen Beschwerden und Depotüberträgen – Aktie im Blick
Santhera-Aktie im Fokus: Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree unterzeichnet
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

120.02
CHF
6.06
CHF
5.32 %
11.11.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 06:54:04

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
122.00 CHF 11.52%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
126.50 € 		Abst. Kursziel*:
97.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
131.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
89.77%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:54 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen