ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie ermutigt von der anhaltenden Dynamik im Gasturbinenmarkt sowie der Fähigkeit des Energietechnikkonzerns, seinen Marktanteil in diesem Bereich auszubauen./gl/edh;