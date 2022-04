NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Sowohl der Energietechnikkonzern als auch dessen Windturbinentochter Siemens Gamesa hätten Quartalseckdaten veröffentlicht, nachdem sich die Lage bei Siemens Gamesa dramatisch verschlechtert habe, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Tochter gehe nun von einem operativen Jahresverlust von einer Milliarde Euro aus, während der Markt bisher mit 300 Millionen Euro gerechnet habe. Auch im Öl- und Gasgeschäft von Siemens Energy seien die Aussichten trotz der guten Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal unsicherer geworden./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 23:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 23:34 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.