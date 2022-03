NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy vor den am 11. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 25 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein geringerer Beitrag der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa, Kosten wegen Russland sowie höhere Inputkosten dürften zu weiteren Abstrichen bei den Ergebnissen führen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. zu weiteren Ertragseinbußen. Der Auftragseingang im Bereich Gas & Power dürfte indes stark sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 19:16 / BST





