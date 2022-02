NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 28 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 67-prozentige Beteiligung des Energiekonzerns am Windturbinenhersteller Siemens Gamesa belaste die Aktie, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Optionen lägen auf dem Tisch. Doch eine Übernahme der ausstehenden Anteile an Siemens Gamesa sei kurzfristig nicht so wahrscheinlich, wie einige Anleger dächten. Ein Zusammengehen beider Unternehmen wäre wohl am sinnvollsten. Ein Ausstieg bei der Tochter würde Siemens Energy ein klares Aufwärtspotenzial bescheren, könnte aber schwierig umzusetzen sein und stehe im Widerspruch zur Unternehmensstrategie./gl/mis



