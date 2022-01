NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Für die kontinentaleuropäische Investitionsgüterindustrie sehe er ein stabiles Umfeld mit anhaltend starken Nachfragetrends und keiner Verschlechterung der Lieferkettenprobleme, schrieb Analyst Andreas Willi in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick zur anstehenden Berichtssaison für das Schlussquartal 2021. Von der Preis- und Kostenseite könne der Gegenwind allerdings noch zunehmen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.