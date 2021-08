HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Halten" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den Problemen der Beteiligung Siemens Gamesa seien die Quartalszahlen von Siemens Energy erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dividende für dieses Jahr dürfte in Frage stehen, bei den mittelfristigen Zielen könne Anpassungbedarf bestehen. Möglicherweise rücke aber eine vollständige Übernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy wieder stärker in den Fokus, zu günstigeren Konditionen./bek/ag



