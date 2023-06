Siemens Energy 13.58 CHF -6.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy mit Blick auf die zurückgezogene Gewinnprognose von 31,70 auf 25,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die dafür verantwortlichen Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa dürften den Energietechnikkonzern mehr als eine Milliarde Euro kosten, was ein Rückschlag in der Aufwertungsgeschichte der Aktie sei, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen. Die negative Kursreaktion sei indes übertrieben - vom aktuellen Niveau aus habe Siemens Energy 23 Prozent Luft nach oben, selbst wenn man den Wert von Siemens Gamesa mit null ansetze./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 20:54 / BST



