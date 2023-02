NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Energietechnikkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih;