FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 24 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte sich als einer der wenigen Gewinner der derzeitigen Energiekrise erweisen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese mache höhere Investitionen in erneuerbare Energien, Netzsysteme, die Nachrüstung von Gasturbinen und Energieeffizienzlösungen notwendig. Die anstehende Kapitalerhöhung bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa könnte die Aktie allerdings kurzfristig weiter belasten./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CET





