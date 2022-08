HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Siemens Energy nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Gewinnwarnung von Tochter Siemens Gamesa (SGRE) sei das dritte Geschäftsquartal etwas holperig verlaufen, schrieb Analyst Philip Buller in einer ersten Reaktion am Montag. Die Entwicklung des Geschäftsbereichs Gas & Strom (G&P) dagegen, der zwei Drittel des Umsatzes ausmacht, sei grundsätzlich solide gewesen. Positiv überrascht habe zudem, dass Siemens Energy trotz der SGRE-Warnung die Prognosen für das Gesamtjahr unverändert beibehalten habe./ck/la



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.