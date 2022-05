NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Alles in allem habe das Management eine starke Präsentation gegeben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun komme es allerdings darauf an, dass der Energietechnikkonzern die Vorhaben in die Tat umsetze. Auf kurze Sicht stehe die komplette Übernahme von Siemens Gamesa im Fokus der Investoren./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 10:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 10:03 / ET



